Siyasete Bakış... Bahadır Erdem: Teröristlikle suçlanmayan kim kaldı!
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Siyasete Bakış... Bahadır Erdem: Teröristlikle suçlanmayan kim kaldı!

01.11.2020 18:46 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:49

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Siyasete Bakış programında Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya'nın konuğu oldu.

DUVAR - İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Siyasete Bakış programında Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya'nın konuğu oldu. "Çiçeği burnunda İYİ Parti yöneticisi" Erdem, İYİ Parti'den merkez sağın tasfiye edildiği iddialarına, FETÖ suçlamalarına yanıt verdi. Kuvvetler ayrılığını temel alacak parlamenter sistem vaadiyle ilgili ayrıntıları paylaşan Erdem, "Hukuk düzeninin normalleşmesi, demokrasinin yerleşmesiyle Türkiye ancak normale dönebilir" dedi.

Siyasete Bakış... Bahadır Erdem: Teröristlikle suçlanmayan kim kaldı!

Kaynak: DailyMotion.com

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