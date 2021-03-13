Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak
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Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak

13.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:26

Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 hedefleri çerçevesinde parti içi ve Kabine'de değişikliklere gideceği konuşuluyor. Buna göre Berat Albayrak'ın parti yönetiminde yer alacağı, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise yeni Kabine'de yer almayacağı öne sürülüyor.

2023 seçimleri için "güçlü parti yapısı" hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem partisinin merkez karar yönetim kurulu hem de merkez yönetim kurulunda birtakım değişikliklere gideceği öngörülüyor.

PARTİ İÇİNDE VE KABİNE'DE DEĞİŞİKLİKLER SÖZ KONUSU

Kulislerde; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 18 Mart'ta düzenlenecek olağan kurultayda, partisinin merkez yönetim kurulunda "köklü", başkanlık divanında ise "kısmi değişiklikler yapacağı" konuşulurken, Cumhurbaşkanı ise öncelik partide olmak üzere Kabine'de de dikkat çeken adımlar atabileceği dillendiriliyor.

ALBAYRAK, PARTİ YÖNETİMİNDE YER ALACAK

Cumhuriyet'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın bu süreçte parti yönetiminde görev alabileceği iddia edildi.

BİNALİ YILDIRIM'A CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI GÖREVİ

Partilerin yaklaşan kurultay süreçleri olduğuna dikkat çekilirken eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da Kabine'de yer alabileceği ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı konuşuluyor.

ZİYA SELÇUK VE FAHRETTİN YENİ KOCA KABİNE'DE OLMAYABİLİR

Kabine'de değişmesi beklenen isimlerden birinin de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olacağı tartışılıyor. Erdoğan'ın, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin istenilen şekilde başarılı olamaması gibi nedenlerle burada bir yenilenmeye gitmek istediği söyleniyor.

Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bakanlıktan azlini isteyeceği, salgın dönemindeki çalışmaları nedeniyle Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda görevlendirilebileceği ileri sürülüyor.

Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak

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