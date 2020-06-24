Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
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Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Hülya Avşar, taktığı siyah maske için "Neden peçe taktıklarını şimdi daha iyi anlıyorum. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini ben 'Öcü' demiştim" dedi.

24.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:24

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, taktığı siyah maske hakkında da konuştu.

"ZEHRA PEÇELİ BİRİNİ GÖRÜNCE 'ÖCÜ' DEMİŞTİM"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uyan Hülya Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım.Zehra görmüştü bir tanesini. 'Öcüü' demiştim. Korkmuştu.

Daha beyaz çarşaf da olabilir diye. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi... Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Haber Yorumları (16)
ESRA: Çok kötü bir benzetme yapmışsın. O kardeşlerimiz ALLAH için kapanmış. Sen heryerini açıyorsun sana HAYASIZ diyen oldumu o kardeşlerimizden biri???? Kötü sözleri yine senin gibi hayasız insanlar der.
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NAYIR OLAMAZ: Bu kim ki??
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ÇAPKIN KIZ ASLI: BEN HALA KARA FATMA OLARAK GÖRÜYORUM
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