Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı

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2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturduktan sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmaya devam ediyor.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, son olarak siyah abiye bir elbiseyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Fahriye Evcen'in nefes kesen pozları...