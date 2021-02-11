Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı
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Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı

11.02.2021 14:40 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:22

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından siyah elbiseli pozlarını paylaştı. Oyuncunun saçlarıyla açılan dekoltesini kapattığı pozlara dakikalar içinde beğeni yağdı.

2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturduktan sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmaya devam ediyor.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, son olarak siyah abiye bir elbiseyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Fahriye Evcen'in nefes kesen pozları...

Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı

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Haber Yorumları (3)
GÜLCAN: Ah estetik sen nelere kadirsin
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GÜZEL: Makyajla güzel bir Kadin. ama basarili bulmuyorum. Hangi Projede basari sagladi? cok iyi oyuncular vesaire var. Onun disinda da cok rüküs Ya. Bende o para olacak modaci ile calisirim eger kendi kendimi güzel giydiremiyorsam.
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BEYİN FAKIRI: kocası ekmek için kılıç sallasın bu kadın dekolteli poz versin olacak iş değil
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500
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