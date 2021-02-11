Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı
11.02.2021 14:40 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:22
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından siyah elbiseli pozlarını paylaştı. Oyuncunun saçlarıyla açılan dekoltesini kapattığı pozlara dakikalar içinde beğeni yağdı.
2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturduktan sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmaya devam ediyor.
POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, son olarak siyah abiye bir elbiseyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.