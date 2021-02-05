SİYAD 53. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belirlendi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen "53. Türkiye Sineması Ödülleri"nin adayları belirlendi.

SİYAD üyelerinin 2020 yılında Türkiye'de sinemalarda gösterilen tüm yerli yapım filmler üzerinden yaptığı oylama sonucunda "En İyi Film" başta olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.

Oylama sonucuna göre toplam 14 film en az bir adaylık elde etti.

Ödüller kapsamında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında iki oyuncusu aday olan Nasipse Adayız ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında iki oyuncusu aday olan "Nuh Tepesi" onar adaylık elde etti.

"Nasipse Adayız"ın yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Ercan Kesal ise "En İyi Yönetmen", "En İyi Senarist" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında aday gösterildi.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD ödülleri adayları ileriki günlerde belirlenecek. Tüm dallarda 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'ni kazananlar ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından mart ayında yapılacak törende açıklanacak.

53. Türkiye Sineması Ödülleri'nin 11 daldaki adayların tam listesi şöyle:

"En İyi Film": Aether, Bina, Bozkır, Nasipse Adayız, Nuh Tepesi

"En İyi Yönetim": "Bina" filmi ile Orçun Behram, "Nuh Tepesi"yle Cenk Ertürk, "Kovan" ile Eylem Kaftan, "Nasipse Adayız" ile Ercan Kesal, "Bozkır"la Ali Özel

"En İyi Senaryo": "Kronoloji" ile Ali Aydın, "Nuh Tepesi"yle Cenk Ertürk, "Peri: Ağzı Olmayan Kız"la Can Evrenol ve Kutay Uçum, "Nasipse Adayız" ile Ercan Kesal, "Bozkır"la Ali Özel

"En İyi Kadın Oyuncu Performansı" : "Eltilerin Savaşı"yla Merve Dizdar ve Gupse Özay, "Kronoloji"yle Cemre Ebüzziya, "Peri: Ağzı Olmayan Kız"la Elif Sevinç, "Kovan" ile Meryem Uzerli

"En İyi Erkek Oyuncu Performansı" : "Nuh Tepesi"yle Ali Atay ve Haluk Bilginer, "Nasipse Adayız" ile Ercan Kesal, "Bozkır"la Mücahit Koçak, "Karakomik Filmler 2" ile Cem Yılmaz

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı" : Hande Doğandemir, Özay Fecht, Hümeyra, Nazan Kesal ve Selin Yeninci

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı" : Tansu Biçer, Çağlar Çorumlu, İnanç Konukçu, Mehmet Özgür ve Hakan Emre Ünal

"En İyi Görüntü Yönetimi" : "Nasipse Adayız" Barbu Balasoiu, "Kapan"la İlker Berke, "Nuh Tepesi"yle Federico Cesca, "Bozkır"la Ümit Çakmaksoy, "Bina" ile Engin Özkaya

"En İyi Müzik": "Sıfır Bir"le Esat Bargun ve Uğur Ataş, "Aşk Tesadüfleri Sever 2" ile Ozan Çolakoğlu, "Bina" ile Can Demirci, "Kovan"la Emir Ersoy, "Biz Böyleyiz"le Nilipek

"En İyi Kurgu" : "Nasipse Adayız"la Ali Aga, "Sıfır Bir"le Naim Kanat, "Nuh Tepesi"yle Yorgos Mavropsaridis, "Bozkır"la Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakup İnanlı, "Kronoloji"yle Jan Ruschke ve Selda Taşkın

"En İyi Sanat Yönetimi" : "Bina" ile Ufuk Bildibay, "Peri: Ağzı Olmayan Kız"la Elif Domaniç, "Nasipse Adayız"la Oya Köseoğlu, "Bozkır"la Ahmet Yesevi Özel ve "Nuh Tepesi"yle Seda Saçlı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı