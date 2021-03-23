Sivrice Muhtarlar Derneği'nin ilk olağan genel kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivrice Muhtarlar Derneği'nin ilk olağan genel kurulu toplandı

23.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:51
Sivrice Muhtarlar Derneği'nin ilk olağan genel kurulu toplandı

Sivrice Muhtarlar Derneği'nin ilk olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Sivrice Muhtarlar Derneği'nin ilk olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Sivrice Öğretmenevi'nde yapılan genel kurulda, divanın belirlenmesinin ardından tek listeyle gidilen kongre sonucunda dernek başkanlığına Kösebayır köyü muhtarı Metin Orhan seçildi.

Başkan seçiminin ardından yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.

Kongreye, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Ünal Karaman Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivrice Muhtarlar Derneği'nin ilk olağan genel kurulu toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 19:59:08. #1.14#
title