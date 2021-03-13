Sivrice'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı törenle kutlandı

Sivrice ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı törenle kutlandı.

Sivrice ilçesinde Cumhuriyet Ortaokul konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okundu, İstiklal Marşı'nın en güzel okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutan Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Kemal Kaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum ve kuruluşlar temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ