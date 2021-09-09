Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti
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Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti

Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti
Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ - Haberler | Güncel

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, LGS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti.

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, LGS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti.

Gündoğan, Sivrice İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda LGS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Başarılı öğrencilerin geleceğe yön vereceğini ifade eden Gündoğan, "Öğrencilerimizin elde ettiği her başarı bizler için birer gurur vesilesi oluyor. Bizler de öğrencilerimizin başarısına katkı sunmak için elimizden geldiğince onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti
Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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