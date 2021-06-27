Sivriada açıklarında arızalanan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

Sivriada açıklarında arızalanan kuru yük gemisi, kurtarma römorkörleri tarafından Ahırkapı'ya çekildi.

Sivriada açıklarında arızalanan kuru yük gemisi, kurtarma römorkörleri tarafından Ahırkapı'ya çekildi.

Sivriada açıklarında MEGA D isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemi Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı'ya çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı