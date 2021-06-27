Sivriada açıklarında arızalanan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı
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Sivriada açıklarında arızalanan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

Sivriada açıklarında arızalanan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivriada açıklarında arızalanan kuru yük gemisi, kurtarma römorkörleri tarafından Ahırkapı'ya çekildi.

Sivriada açıklarında arızalanan kuru yük gemisi, kurtarma römorkörleri tarafından Ahırkapı'ya çekildi.

Sivriada açıklarında MEGA D isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemi Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı'ya çekildi. - İSTANBUL

Sivriada açıklarında arızalanan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı
Sivriada açıklarında arızalanan gemi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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