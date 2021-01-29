Siverek'te uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
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Siverek'te uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

29.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:10
Siverek'te uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 826 gram esrar, 8 gram bonzai ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen V.C., T.T., M.A., M.S., M.T. ve F.T. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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