Siverek'te sahte para operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siverek'te sahte para operasyonu

Siverek'te sahte para operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 198 bin 620 TL sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 198 bin 620 TL sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda sahte parayla ilçeye geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, takibe aldığı M.G. isimli şüpheliyi, ilçe girişinde durdurduğu otobüste yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin çantasında yapılan aramada 486 adet 100 TL, 2 bin 984 adet 50 TL ve 41 adet 20 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. 198 bin 620 TL sahte para ile yakalanan M.G.'nin emniyette sorgusu sürüyor.

?


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Seda Sayan Burak Özçivit
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siverek'te sahte para operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:54:29. #1.16#

title