Siverek'te sahte para operasyonu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 198 bin 620 TL sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 198 bin 620 TL sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda sahte parayla ilçeye geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, takibe aldığı M.G. isimli şüpheliyi, ilçe girişinde durdurduğu otobüste yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin çantasında yapılan aramada 486 adet 100 TL, 2 bin 984 adet 50 TL ve 41 adet 20 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. 198 bin 620 TL sahte para ile yakalanan M.G.'nin emniyette sorgusu sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin