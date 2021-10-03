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Sivasspor Espor, yeni Zula oyuncularını arıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Sivasspor Espor, yeni Zula oyuncularını arıyor!

SivassporEspor Zula kadınlar ligi takımı için oyuncu alımına başladı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından Sivasspor Espor, Zula kadınlar ligi takımı için oyuncu alımına başladı. Resmi Instagram hesabı üzerinden Zula kadrosu için oyuncu alımı yapılacağı duyuruldu.

Organizasyon tarafından paylaşılan gönderide; "Zula Kadınlar Ligi 3.sezonunda mücadele edecek takımımızda yer alacak oyuncularımızı arıyoruz. İletişim için DM atabilirsiniz." açıklamasına yer verildi.

Eğer sizler de kariyerinize Zula'da bir organizasyon bünyesinde devam etmek istiyorsanız, Sivasspor Espor resmi Instagram hesabı ile direkt olarak İletişim kurmanız yeterli olacaktır. Oyuncu alımında şimdilik herhangi bir kriterin belirtilmediğini söyleyelim.

Organizasyonun resmi sosyal medya hesaplarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Playerbros ekibi olarak başvuruda bulunacak tüm adaylara başarılar dileriz, bol şanslar!

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