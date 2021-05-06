Sivasspor Espor ekibi resmi VALORANT kadrosunu duyurdu
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Sivasspor Espor ekibi resmi VALORANT kadrosunu duyurdu

Sivasspor Espor ekibi resmi VALORANT kadrosunu duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başarılar SivassporEspor!

Sivasspor Espor ekibi VALORANT oyununda mücadele edecek kadrosunu . Ekip daha önce mücadele ettiği Zula, FIFA 21 gibi oyunların ardından VALORANT arenasına da giriş yapıyor.

Sivasspor Espor VALORANT Kadrosu

Oyuncu - Ali "Rae" Eser

Oyuncu - Berke "Tarhan2k" Tarhan

Oyuncu - Hakan "Samurai" Şahin

Oyuncu - Furkan "Dealtura" Yurtseven

Oyuncu - Devran "Voodoo" İnce

Takım Koçu: Nur Muhammed Akpolat

Organizasyon "Sivasspor Espor ailesi olarak Valorant takımımızı duyurmaktan gurur duyarız. Huzurlarınızda Valorant kadromuz, başarılar sizinle olsun Yiğidolar!" notu ile kadroyu resmi Instagram adreslerinden yayınladı. Sivasspor Espor ekibine VALORANT arenasında başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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