Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, gol sayısını 3 yaptı
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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, gol sayısını 3 yaptı

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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, gol sayısını 3 yaptı

DG Sivasspor'un futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

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DG Sivasspor'un futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 33. haftasında Antayaspor'u 4-2 mağlup eden Sivasspor'da deneyimli futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, müsabakanın 90+4. dakikasında topu ağlara gönderdi. 27 yaşındaki oyuncu böylece bu sezonki 3. golünü kaydetti. Maçın 71. dakikasında Tyler Boyd'un yerine oyuna giren Erdoğan, golden sonra kendine has gol sevinci hareketini yaptı.

Öte yandan bu sezon 22 Süper Lig maçında görev alan Erdoğan, 4 kez asist yaparken, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 17 kez ilk 11'de görev alan Almanyalı futbolcu, bin 430 dakika da kırmızı-beyazlı formayı giydi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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