Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler!
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Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler!
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Spor Toto Süper Lig Maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sivasspor ile Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanıyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Spor Toto Süper Lig Maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sivasspor ile Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanıyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor-Beşiktaş maçı yeni başladı. Henüz açıklanmadı.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Beşiktaş Maçı 20 Nisan Salı günü oynanacak ve 19:00'de başlayacak.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ NEREDE OYNANIYOR?

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanacak.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER!

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala; Josef, Dorukhan, Atiba; Ghezzal, Larin Aboubakar

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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Şu an buradasınız: Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler!
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