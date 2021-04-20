Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Spor Toto Süper Lig Maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sivasspor ile Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanıyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler!