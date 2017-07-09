Sivas Yavru Atmaca Koruma Altına Alındı

Sivas'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru atmaca koruma altına alındı.



Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) lojmanlarında asansör tamiri yaptığı sırada yavru bir atmaca bulan Ali Coşkun uçamadığını farkedince yanına alarak işyerine getirdi. Yavru atmacaya işyerinde 2 gün bakan Coşkun, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezin'e teslim etti. Yavru atmacanın herhangi bir yarası olmadığını söyleyen Coşkun, "Üniversite lojmanlarında çalışırken baktık orada uçamaya çalışıyordu. Uçamadığını farkettik. Alıp işyerimize getirdik" dedi.