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Sivas ve Yozgat'ta kar etkili oldu

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas ve Yozgat'ta kar etkili oldu

İç Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürürken Sivas ve Yozgat'a kar yağdı.

YOZGAT (AA) - İç Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürürken Sivas ve Yozgat'a Kar yağdı.

Sivas'ta dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Sivas'ı çevre illere bağlayan Geminbeli, Çamlıbel ve Yaraşbeli geçitlerinde ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı.

Koyulhisar ilçesinde de sabah kar yağdı. İl merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

Yozgat

Yozgat kent merkezinde dün etkili olan yağmur, gece yerini kara bıraktı. Beyaza bürünen kentteki Çamlık Milli Parkı'nda güzel görüntüler oluştu.

Sabah öğrenciler, okul önlerinde kar topu oynayarak eğlendi.

Öğrencilerden İdris Öztürk, kar yağışına sevindiklerini, İlyas Karademir de öğretmenleriyle kar topu oynayarak eğlendiklerini söyledi.

Vatandaşlardan Ömer Akdağ ise mevsimlerin kurak geçtiğini, kara sevindiklerini dile getirdi.

Çamlık Milli Parkı'nda fotoğraf çektiren Erdoğan Budak, uzun zamandır Yozgat'a kar yağmadığını belirterek, "Sabah kalktığımda kar yağdığını gördüm. Çamlık Milli Parkı'na geldim, çok güzel görüntüler var. İnşallah bundan sonra da kar yağışı devam eder." diye konuştu.

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