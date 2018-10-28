Sivas Valisi Gül Veda Ziyaretlerine Başladı

Valiler Kararnamesiyle Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, veda ziyaretlerine başladı.

Gül, veda ziyaretleri kapsamında Suşehri ilçesini ziyaret etti. Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile makamında bir araya gelen Gül, daha sonra Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

Vali Gül burada yaptığı konuşmada, Gaziantep Valiliğine atandığını anımsatarak, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Suşehri'nin, bölgenin önemli ilçelerinden birisi olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Buranın güçlü olması lazım. Sivas ve ilçelerinde kamu yatırımları konusunda birçok yatırım tamamlandı. İşte Suşehri ilçemizde hükümet konağımız kısa sürede hizmete açılacak. Hastane ve öğretmenevi inşaatı devam ediyor. Güzel yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Suşehri halkına haklarını helal etmelerini istiyorum. Gaziantep'te bir eviniz olduğunu bilmenizi arzu ediyorum."

Gül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Yüksel ise "Sivas'a güzel hizmetler kazandırdınız. İnşallah Gaziantep'de de bu hizmetleri fazlasıyla yapacağınızı ümit ediyorum. Yeni görev yerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yüksel, Gül'e ziyaret anısına işlemeli tablo hediye etti.