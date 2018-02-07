Sivas'taki Silahla Yaralama

Sivas'ta, aralarında husumet bulunan kişiyi çalıştığı lokantada silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, aralarındaki husumet nedeniyle lokanta çalışanı Bahattin Kaya'yı (42), çalıştığı lokantada tabancayla vurduktan sonra kaçan Furkan G. (29), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan G, mahkeme tarafından tutuklandı.

Furkan G, Eskikale Mahallesi Sirer Caddesi'ndeki bir lokantaya giderek önceden husumetli olduğu lokanta çalışanı Bahattin Kaya (42) ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Kaya'yı yaralayarak kaçmıştı.

Öte yandan Furkan G'nin, kentte 2016 yılında işlenen bir cinayetle ilgili davada tutuksuz yargılandığı da öğrenildi.