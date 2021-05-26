Kedi ölümlerine sokak köpeklerinin neden olduğu değerlendiriliyor
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Kedi ölümlerine sokak köpeklerinin neden olduğu değerlendiriliyor

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta iki gün arayla yaşanan kedi ölümlerine, sokak köpeklerinin neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas'ta iki gün arayla yaşanan kedi ölümlerine, sokak köpeklerinin neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Basında yer alan "kedi ölümleri" haberleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı HAYDİ ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polislerin elde ettiği görüntülerde, bölgede gece saatlerinde iki kedinin gezindiği görülüyor.

Daha sonra 3 sokak köpeğinin, kedilerin telef edildiği alanda gezinmeleri de harekete duyarlı kameralarca kaydediliyor.

Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarına, kedilerin öldüğü saatlerde herhangi bir insan unsurunun yansımadığını da tespit etti.

Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi'nde Gül Dursun'un (47) bakımını üstlendiği "Tostos" isimli sokak kedisi, evvelki gün patileri ve kuyruğu kesik halde, dün de "İncir" isimli sokak kedisi, aynı bölgede vatandaşlar tarafından ölü bulunmuştu.

Kedi ölümlerine sokak köpeklerinin neden olduğu değerlendiriliyor
Kedi ölümlerine sokak köpeklerinin neden olduğu değerlendiriliyor
Kedi ölümlerine sokak köpeklerinin neden olduğu değerlendiriliyor
Kedi ölümlerine sokak köpeklerinin neden olduğu değerlendiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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