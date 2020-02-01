Sivas'ta yolcu otobüsü köprüye çarptı: 9 yaralı

01.02.2020 01:13 | Son Güncelleme: 01.02.2020 01:13

SİVAS'ın Gölova ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün köprüye çarpmasıyla 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 kara yolu üzerinde, Gölova ilçesi yakınlarında meydana geldi. E.A. (28) yönetimindeki 69 AB 328 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolunda Gölova Köprüsü'nün beton kolonuna çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 9 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA