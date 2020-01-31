Sivas'ta yolcu otobüsü köprüye çarptı: 9 yaralı
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Sivas'ta yolcu otobüsü köprüye çarptı: 9 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu 2'i ağır 9 kişi yaralandı.

31.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:22
Sivas'ta yolcu otobüsü köprüye çarptı: 9 yaralı

'ın ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu 2'i ağır 9 kişi yaralandı.

E.A. (28) yönetimindeki 69 AB 328 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun buzlu ve kaygan olan Gölova ilçesi kesiminde Gölova Köprüsü'nün beton kolonuna çarptı.

Kazada 2'si ağır 9 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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