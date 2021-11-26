Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı domuz sürüsünü görüntüledi - Haberler
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Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı domuz sürüsünü görüntüledi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı domuz sürüsünü görüntüledi

Sivas'ta 5 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, Hafik ilçesi yakınlarında kırsalda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünü görüntüledi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta 5 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, Hafik ilçesi yakınlarında kırsalda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünü görüntüledi.

Sivas-Hafik sınırında vaşak fotoğraflamak için araziye çıkan yaban hayatı fotoğrafçısı Aslan, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı.

Büyük şaşkınlık yaşayan Aslan, sürüyü cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Aslan, bölgeye aslında vaşak fotoğraflamak için geldiğini, domuz sürüsüyle karşılaşınca çok şaşırdığını söyledi.

Sürüde 60'a yakın yaban domuzunun olduğunu belirten Aslan, "Aralarında bazıları ayı kadar büyüktü. Sürü sakin bir şekilde ilerlerken doğal ortamlarına müdahale etmeden uzaktan görüntülemeyi başardım. Böyle harika bir deneyim yaşadığım için çok mutluyum." diye konuştu.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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