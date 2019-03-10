Sivas'ta Türk Müziği Korosu Konser Verdi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser programı düzenledi.

Sivas Barosu Kadın Hakları Komisyonunca organize edilen ve bir okulun konferans salonunda düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, yaptığı konuşmada, "Kadınlara hitap edilen o kadar güzel günlerin arasında en önemli gündür 8 Mart. Bu vesileyle bütün kadınların gününü kutluyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen ve koroya eşlik eden meslektaşlarıma, koro şefi Zeki Ersoy hocama, ses ve saz arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas Kadın Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Avukat Yankı Yıldırım ise "8 Mart'ı kadınlarımızın sadece yılda bir kez hatırlanmaları için değil, sorunların çözülmesi ve tartışılabilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın değil, her başarılı erkeğin yanında başarılı bir kadın anlayışıyla ilerliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şef Servet Zeki Ersoy yönetimindeki kadınlardan oluşan Türk Müziği Korosu, solo ve koro halinde Hicaz, Muhayyerkürdi makamında şarkılar seslendirdi. Konseri beğeniyle izleyen davetliler ve avukatlar da şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından Demir, Ersoy'a plaket, ses ve saz sanatçılarına teşekkür belgesi ve gül verdi.

Kaynak: AA