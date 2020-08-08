Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı
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Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.

Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı
08.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:41

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılöz köyünde meydana geldi. Mesut Özdemir (31) yönetimindeki 58 AF 749 plakalı buğday yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, traktörün altında kalan sürücü Mesut Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan K.C.Ö ise (12) yaralandı. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince traktörün altından çıkarılan Özdemir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, yaralı K.C.Ö ise hastanede tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

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