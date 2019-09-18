Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
Sivas'ta pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sezer Kılıç yönetimindeki 61 AC 445 plakalı pikap, Sivas-Malatya kara yolu Bağırsak Dere mevkisinde dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile pikapta bulunan Bulut Yılmaz, Emre Çelik, Emrah Kılıç ve İsa Eroğlu yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Bulut Yılmaz, Emre Çelik Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.