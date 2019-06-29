Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Hakan Karaaslan yönetimindeki 16 JMT 16 plakalı otomobil, Gölova ilçesi Karayakup köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Sezen (33), çocukları Furkan Talha (7), Zeynep Ülkü (6) ve Hafsa Hilal Karaaslan (1) yaralandı.

Gölova Kazım Ayan İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA