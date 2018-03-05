Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Birol Kemer yönetimindeki 58 KD 066 plakalı otomobil, Şeyhler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan amcasının oğlu Cemil Kemer yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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