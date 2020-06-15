Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
15.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:24

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızdağı yol ayrımında meydana geldi. Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 58 ABU 859 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan K.Ç. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, daha sonra arkasından gelmekte olan R.B. yönetimindeki 58 AL 564 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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