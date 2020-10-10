Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı

10.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:35
Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı

SİVAS'ta toprak yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

SİVAS'ta toprak yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Esenyurt Mahallesi taş ocağı yolunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İshak Yıldız yönetimindeki 06 BZ 0891 plakalı toprak yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şoför İshak Yıldız yaralandı. Ekipler, Yıldız'ı ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı
Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı
Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı
Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı
Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Tuma Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Halil Sezai Yasemin Özilhan
Spor Gökhan Töre Roland Garros Sergen Yalçın Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Alkol Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 12:37:11. #1.15#
title