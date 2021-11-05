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Sivas'ta THM Korosu konser verdi

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Bir Demet Türkü" konseri verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Bir Demet Türkü" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçıları Özlem Kızıltaş ve Hasan Göktaş solo ve koro olarak deyiş ve türküler seslendirdi.

İzleyiciler de ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Konser oyun havalarıyla son buldu.

Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Sivas'ta THM Korosu konser verdi

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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