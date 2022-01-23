Sivas'ta tesislerde bekleyen aileler makam araçlarıyla misafirhanelere götürüldü

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisinde bekleyen çocuklu aileler, valilik ve emniyetin makam araçlarıyla kent merkezindeki misafirhanelere ulaştırıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisinde bekleyen çocuklu aileler, valilik ve emniyetin makam araçlarıyla kent merkezindeki misafirhanelere ulaştırıldı.

Vali Salih Ayhan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kriz masasının oluşturulduğu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki toplantının ardından Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile Taşlıdere mevkisindeki dinlenme tesisinde bekleyen yolcuları ziyaret etti.

Kar ve tipinin etkili olduğu Sivas'ı Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yol güzergahında yer alan dinlenme tesisine sığınan yolcularla bir süre sohbet eden Ayhan, çocuklu aileleri valilik ve emniyetin makam aracına bindirerek kent merkezindeki misafirhanelere götürülmesini sağladı.

Ayhan, tesisteki öğrencilerin ise yine kent merkezindeki yurtlarda misafir edileceğini söyledi.