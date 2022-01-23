Sivas'ta tesislerde bekleyen aileler makam araçlarıyla misafirhanelere götürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta tesislerde bekleyen aileler makam araçlarıyla misafirhanelere götürüldü

Sivas'ta tesislerde bekleyen aileler makam araçlarıyla misafirhanelere götürüldü
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisinde bekleyen çocuklu aileler, valilik ve emniyetin makam araçlarıyla kent merkezindeki misafirhanelere ulaştırıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisinde bekleyen çocuklu aileler, valilik ve emniyetin makam araçlarıyla kent merkezindeki misafirhanelere ulaştırıldı.

Vali Salih Ayhan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kriz masasının oluşturulduğu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki toplantının ardından Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile Taşlıdere mevkisindeki dinlenme tesisinde bekleyen yolcuları ziyaret etti.

Kar ve tipinin etkili olduğu Sivas'ı Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yol güzergahında yer alan dinlenme tesisine sığınan yolcularla bir süre sohbet eden Ayhan, çocuklu aileleri valilik ve emniyetin makam aracına bindirerek kent merkezindeki misafirhanelere götürülmesini sağladı.

Ayhan, tesisteki öğrencilerin ise yine kent merkezindeki yurtlarda misafir edileceğini söyledi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Salih Ayhan, Sivas, 112, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title