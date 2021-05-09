Sivas'ta şiddetli fırtına ağaçları devirdi
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Sivas'ta şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Sivas'ta şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Sivas'ta kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Kentte dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle Gökmedrese Mahallesi'nde devam eden "Kale Projesi" içerisinde yer alan bir ağaç kökünden söküldü.

Ağacın dalları da fırtınanın etkisiyle kırıldı. Kentte birçok noktada da ağaçlar kökünden söküldü.

Şeyhşamil Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bulunan ahşap kameriyenin uçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

İl merkezindeki bir trafonun patlama anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas Valiliği dün yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilimiz genelinde 31 araçta, 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektrik hattında ve 6 iş yerinde zarar meydana gelmiştir. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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