Sivas'ta sıcak hava
Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak'ı tercih ediyor.
Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak'ı tercih ediyor.
Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşanan Hafik ilçesinde bazı gurbetçiler ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak'ta hem serinledi hem de elleriyle balık tutmanın keyfini yaşadı.
Serinlemek için ırmağa giren gurbetçiler, ırmak kenarındaki yılanları da fotoğraflamaya çalıştı.