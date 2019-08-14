Sivas'ta sıcak hava

Sivas'ta sıcak hava

Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak'ı tercih ediyor.

14.08.2019 17:35
Sivas'ta sıcak hava

Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak'ı tercih ediyor.
Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşanan Hafik ilçesinde bazı gurbetçiler ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak'ta hem serinledi hem de elleriyle balık tutmanın keyfini yaşadı.
Serinlemek için ırmağa giren gurbetçiler, ırmak kenarındaki yılanları da fotoğraflamaya çalıştı.

Kaynak: AA
Sivas'ta sıcak hava
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