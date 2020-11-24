Sivas'ta şehre inen tilkiye esnaftan "köfte" ikramı

Sivas'ta yiyecek aramak için şehre inen tilkiye esnafın eliyle "köfte" vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ta yiyecek aramak için şehre inen tilkiye esnafın eliyle "köfte" vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yiyecek arayan tilkiyi gören bir kasap, dükkanından getirdiği köfteyi aç kalan hayvana uzattı.

Esnafın "gel gel" diye yanına çağırdığı tilki, kasabın elinden köfteyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Esnaftan Haşim Eren Özdal da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer