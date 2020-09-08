Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
08.09.2020 19:40 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:44

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fethi Akyüz Caddesi'nde meydana geldi. Saliha Öğütlüoğlu'nun (26) kullandığı 45 AES 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Kübra Dündar yönetimindeki 58 ABE 462 otomobille çarpıştı. Kazada her sürücüler ile Nuray Bulut (47) yaralandı. Kazada sürücülerden Saliha Öğütlüoğlu otomobilinin içinde sıkıştı. Öğütlüoğlu, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 


Kaynak: DHA

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