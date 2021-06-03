Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ

Son dakika gündem haberine göre Ticari araçta yaşamını yitiren Hamza Çelik ile eşi Hasret Çelik, kızı Necla Dündar, torunları Burak Efe Dündar, Eda Nur Çelik ile Gökhan Gündoğdu'nun İstanbul'dan memleketleri Ağrı'nin Eleşkrit ilçesine gittikleri belirlendi.