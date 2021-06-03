Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
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Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ

Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ticari araçta yaşamını yitiren Hamza Çelik ile eşi Hasret Çelik, kızı Necla Dündar, torunları Burak Efe Dündar, Eda Nur Çelik ile Gökhan Gündoğdu'nun İstanbul'dan memleketleri Ağrı'nin Eleşkrit ilçesine gittikleri belirlendi.

Ticari araçta yaşamını yitiren Hamza Çelik ile eşi Hasret Çelik, kızı Necla Dündar, torunları Burak Efe Dündar, Eda Nur Çelik ile Gökhan Gündoğdu'nun İstanbul'dan memleketleri Ağrı'nin Eleşkrit ilçesine gittikleri belirlendi. Van nüfusuna kayıtlı olan Özgür ve Rabia Görünüş çiftinin 3 yıl önce evlendiği ve İstanbul Esenyurt'ta yaşadıkları ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden çocukların olay yerinde etrafa saçılan oyuncakları da dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilecek.

Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ
Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: SİVAS'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 9 ÖLÜ - Haberler
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