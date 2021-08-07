Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Hasan Çelik (46) yönetimindeki 41 FT 818 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bahçeköy yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile Ömer (4), Berra (7), Şevval (9), Fatma (15) ve Seher Çelik (41) yaralandı.
Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara