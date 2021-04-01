Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı

Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı -Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüs kazası meydana geldi.

Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı

-Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye olay yerine sevk edildi.

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sev edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre kala virajı alamayarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otobüs, yan yattı. Edinilen ilk bilgilere göre kazada, 21 kişi yaralandı. Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL