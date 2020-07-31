Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi
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Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi

Sivas'ta evlilik teklifini kabul etmeyen kadının ailesini öldüren katil yakalanmıştı. Söz konusu kadının annesi, babası, kardeşi ve kardeşinin eşinin cenazesine ailenin yakınları katıldı.

Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi
31.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:38

Evlilik teklifini reddeden G.G.'nin ailesini öldüren katil, kaçarken tutuklandı. Talihsiz ailenin cenazesi bugün toprağa verildi. Cenazeye ailenin yakınları katıldı.

Olay, dün Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde meydana geldi. 43 yaşındaki D.D., evlilik teklifini reddeden 40 yaşındaki G.G.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve giderek, kadının babası Turgut, annesi Döndü, kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'u tabanca ile öldürdü.

Olay esnasında sırtından ve kolundan bıçakla yaralanan D.D kaçmış; ancak polis ekiplerince Yakupoğlan köyünde yakalanmıştı.

BİR AİLE YİTİP GİTTİ

Düzenlenen törenin ardından 4 kişinin cenazesi, toprağa verildi. Cenaze törenine Kandur ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Böyle canilik görülmedi: Evlilik teklifini reddeden kadının ailesini öldürdü
Böyle canilik görülmedi: Evlilik teklifini reddeden kadının ailesini öldürdü

Kaynak: AA

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