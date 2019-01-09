Sivas'ta Muzaffer Sarısözen Konserle Anıldı
Yaptığı yüzlerce derlemeyle Türk Halk Müziğine büyük katkılar sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen ölümünün 56. yılında Sivas'ta anıldı.
Yaptığı yüzlerce derlemeyle Türk Halk Müziğine büyük katkılar sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen ölümünün 56. yılında Sivas'ta anıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'i anma etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT Erzurum ses sanatçısı Nurullah Akçayır'ın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Muzaffer Sarısözen'in, ülkenin çeşitli bölgelerinden derlediği türküleri seslendirdi.
İzleyiciler ses sanatçısı Nurullah Akçayır'ın seslendirdiği Sivas, Erzurum ve Bayburt yöresi türkülerine eşlik etti.
Konseri, Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ve vatandaşlar izledi.