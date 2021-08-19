Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi
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Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi

Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kent semalarında uçuş yapacak muharip uçak F-16'nın provası vatandaşlardan ilgi gördü.

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kent semalarında uçuş yapacak muharip uçak F-16'nın provası vatandaşlardan ilgi gördü.

Sivas'ta 4 Eylül'de düzenlenecek etkinlikler için prova yapan muharip uçak F-16'nın geçişini izlemek isteyenler, Kent Meydanı, Millet Bahçesi ve Osman Seçilmiş Parkı çevresinde bir araya geldi.

Uçağın geçişini beğeniyle izleyen vatandaşlardan bazıları, cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Muharip uçak F-16'nın provası yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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