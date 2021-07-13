Sivas'ta köye inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
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Sivas'ta köye inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

Sivas'ta köye inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
Anadolu Ajansı / Nusret Sarıbek - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gemerek ilçesinde köye inen ayı, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde köye inen ayı, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eşikli köyü sakinleri, köy yakınlarındaki havuzun başında ve kara yolunda ayı gördü. Köylüler cep telefonuyla bu anları kayda aldı.

Köy sakinlerinden Hikmet Durgut, bu tür olayların başlarına sık sık geldiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Durgut, yaz sıcaklarından bunalan ayının Çat Ormanları'ndan köye geldiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nusret Sarıbek

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