Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi
Sivas'ın Zara ilçesinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Zara ilçesinin Beypınaro köyü olduğu öğrenilen depremin şiddetini AFAD 3,8 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 3,7 olarak açıkladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Sivas'ta Beypınarı-Zara merkez üslü deprem meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, Sivas Beypınarı'nda meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.