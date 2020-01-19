: Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi

19.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:12

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Sivas'ta Beypınarı-Zara merkez üslü deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, Sivas Beypınarı'nda meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

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