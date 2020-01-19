Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi
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Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi

Sivas'ın Zara ilçesinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Zara ilçesinin Beypınaro köyü olduğu öğrenilen depremin şiddetini AFAD 3,8 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 3,7 olarak açıkladı.

19.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:12
Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi

ve 'nden gelen haberine göre 'ta Beypınarı-Zara merkez üslü meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, Sivas Beypınarı'nda meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.


Haber Videosu

: Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi
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