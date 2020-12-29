Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu
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Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu

29.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:22

Sivas'ta köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak, bir köylü tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak, bir köylü tarafından kurtarıldı.

Üzengi köyünde yaşayan Engin Yiğit, ormanlık alanda gezerken nesli tükenme tehlikesinde olan bir vaşağın köpeklerden korunmak için ağaca tırmandığını gördü.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Yiğit, daha sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Köpeklerin uzaklaşmasıyla ağaçtan inen vaşak, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu
Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu
Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu
Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Yiğit

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