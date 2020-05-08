Sivas'ta karantinadaki köy sayısı 1'e düşüyor

SİVAS'ta, Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyünde uygulanan karantina uygulamasına bu gece son veriliyor.

SİVAS'ta, Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyünde uygulanan karantina uygulamasına bu gece son veriliyor. Böylece kentte karantina atında olan köy sayısı 1'e düşecek.

Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Sosyal izolasyonun sağlanarak, yeni vaka tespit edilmeyen köyde, karantina uygulamasına son verilmesine karar verildi. Karantina bu gece sonlandırılacak.Kentte karantina uygulanan tek yerleşim yeri ise Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyü kalacak.

Kaynak: DHA