Sivas'ta "Hobbit Evleri"nin yer aldığı mesire alanında "pastırma yazı" yoğunluğu

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filminden esinlenerek inşa edilen "Hobbit Evleri"nin de yer aldığı mesire alanında "pastırma yazı" yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki, "Hobbit Evleri"nin de bulunduğu Paşabahçe mesire alanını ziyaret eden vatandaşlar, Piknik yaptı, güneşli havanın tadını çıkardı.

Özellikle piknikçilerin akınına uğrayan mesire alanı, pastırma sıcaklarının yaşandığı sonbaharda sararan ve dökülen yapraklarıyla sunduğu görsel şölenle de ziyaretçi çekiyor.

Mesire alanında bulunan "Hobbit Evleri"nin etrafındaki ağaçlar da yeşil ve sarının farklı tonlarıyla renk cümbüşü oluşturuyor.

Doğaseverler, mesire alanındaki sallanan köprü, yapay şelale ve su değirmeninde çektikleri fotoğraflarla sonbaharı ölümsüzleştiriyor.

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