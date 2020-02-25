Sivas'ta hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darbetmesi güvenlik kamerasında

25.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:40

Sivas Numune Hastanesinde iki hasta yakını, biri kadın 3 güvenlik görevlisini darbetti.

Numune Hastanesinde dün yakınlarını hastaneye getiren iki kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri Fatih Yıldız, Münire Eker ve İlhan Canlı darbedildi. Güvenlikçilerden Fatih Yıldız'ın burnu kırıldı.

Darp raporu alan güvenlik görevlileri, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sendikadan kınama

Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz Güven-Sen) Sivas İl Başkanı Muhammed Yalçınkaya, hastane bahçesinde yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getirdiklerini belirten Yalçınkaya, "Sağlık çalışanlarının ve hastaların canlarını, canları pahasına koruyan özel güvenlik görevlisi kardeşlerimize geçen hafta ve dün itibarıyla hasta yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur." dedi.

Her iki olayda 8 güvenlik görevlisinin hasta yakınlarınca darbedildiğini belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bu olaya müteakip emekçi kardeşlerimiz tarafından darp raporu alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Alın teriyle gece gündüz demeden çalışarak evine ekmek götüren emekçilerimiz hasta yakınlarınca canavarca bir hisle vücutlarının farklı bölgelerinde kemik kırıklarına varan bir şiddet ile karşı karşıya kalmıştır. Ülke genelinde özel güvenlik görevlisi emekçilerine şiddet artarak devam etmektedir. Özellikle sağlık sektöründe emekçilerimize yönelik şiddetin son bulması, iş yerlerinde güvenle görevlerini yapabilmeleri için caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz."

Kaynak: AA