Hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
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Hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Enes Sansar - Haberler | Güncel

Sivas'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan cipte hasar oluştu.

Sivas'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan cipte hasar oluştu.

Reşat Altun idaresindeki 34 JV 6229 plakalı cip seyir halindeyken kaputundan duman çıkmaya başladı. Sivas Havalimanı'na bir kilometre mesafede Altun, aracı sağa çekerek park etti. Araçta bulunan 4 kişi indi.

Altun'un haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu cipte çıkan yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araçta ciddi hasar meydana geldi.

Hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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