Sivas'ta Eski Eşyalar Sergisi Açıldı

Sivas merkeze bağlı Gaziköy Ortaokulu'nda eski eşyalar sergisi açıldı.

"Dedem- Ninem Ne Kullanmış" adlı serginin açılışını Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç, Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun ve veliler birlikte gerçekleştirdi.

Altınsoy, serginin açılışında yaptığı konuşmada, değerlerin yaşatılmasının, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturacak çalışmalarla mümkün olacağını söyledi. Bunun da gençler açısından önemli olduğunu vurgulayan Altınsoy, "Kültürümüzü ve tarihimizi yaşattığımız sürece millet bilincimizi kaybetmeyeceğiz." dedi.

Gaziköy Ortaokulu Müdürü Aydın Yılmaz ise geçmişini bilmeyenlerin geleceğine yön veremeyeceklerini belirterek, "Dedelerimizin ve ninelerimizin eskiden kullanmış olduğu eşyaları, Kadı Burhanettin Öğrenci Okul Meclisi ve velilerimizin çalışmalarıyla bir araya getirerek bir sergi oluşturduk." diye konuştu.

Yılmaz, tarihe dair bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktararak, aynı zamanda bu eşyalar sayesinde eşya ve aletlerin tarihsel gelişimlerini de öğrencilere öğretmiş olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri ve sergide yer alan eski eşyalar davetlilerin büyük beğenisini topladı.